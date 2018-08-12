Во Франции два человека погибли при крушении планера

Жертвами крушения планера во французском департаменте Верхние Альпы стали два человека. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Provence со ссылкой на жандармерию.

Как пишет издание, крушение планера произошло в воскресенье около 13.30 по местному времени в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор. Жертвами крушения стали два человека — 50-летний мужчина и подросток. Оба погибших — выходцы из Австрии.

Причина крушения не установлена. Жандармерия начала расследование. В жандармерии отметили, что на момент происшествия в регионе были "благоприятные метеорологические условия".

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