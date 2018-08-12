Во Франции два человека погибли при крушении планера

12 августа 2018 23:45 (UTC+04:00)

Жертвами крушения планера во французском департаменте Верхние Альпы стали два человека. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Provence со ссылкой на жандармерию.

Как пишет издание, крушение планера произошло в воскресенье около 13.30 по местному времени в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор. Жертвами крушения стали два человека — 50-летний мужчина и подросток. Оба погибших — выходцы из Австрии.

Причина крушения не установлена. Жандармерия начала расследование. В жандармерии отметили, что на момент происшествия в регионе были "благоприятные метеорологические условия".

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