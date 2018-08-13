На острове Эвбея объявили режим ЧС из-за пожара

Губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис объявил чрезвычайную ситуацию в районах острова Эвбея, где бушует сильный пожар, передает РИА Новости.

"Местное правительство помогает всеми своими силами. Наша забота — люди и их собственность. Мы только что объявили в муниципалитете чрезвычайную ситуацию. Призываем жителей и приезжих следовать указаниям полиции и пожарных", — сказал Бакояннис в социальных сетях.

Губернатор находится на месте пожаров.

Сильный пожар на острове Эвбея, восточнее столичной области Аттика, пока не удаётся взять под контроль, хотя для его тушения задействованы крупные силы и средства, сообщила Пожарная служба Греции. Созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями.

Пожар начался в 15.23 в лесной зоне районе между селениями Ставрос и Контодеспоти, севернее города Халкида, в центральной части Эвбеи. Быстрому распространению огня способствуют очень сильный ветер и сухая жаркая погода.

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