В Германии около 30 человек пострадали на экскурсионном тракторе

13 августа 2018 01:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере 27 человек, в том числе дети, пострадали в результате падения экскурсионного трактора с прицепом для пассажиров в федеральной земле Гессен, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Hessenschau.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье днем рядом с городом Лидербах. Экскурсионный трактор с прицепом, катавший туристов по полю, перевернулся на крутом повороте. В результате происшествия 27 человек, в том числе дети, пострадали, шесть из них получили тяжелые травмы.

Как сообщает издание, организаторы экскурсии на тракторе сравнивают это развлечение с американскими горками. Они проходят рядом с популярным в регионе лабиринтом в кукурузном поле недалеко от города Лидербах. В прошлом году его посетили 20 тысяч человек.

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