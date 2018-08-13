В Испании более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте

13 августа 2018 11:08 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате обрушения деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) возросло до 266 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Faro de Vigo.

Ранее сообщалось о 130 пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упало в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы.

По последним данным, состояние пятерых человек, включая двух несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Полиция сообщила, что в результате инцидента погибших нет.

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