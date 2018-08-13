В Испании число пострадавших при ЧП на концерте превысило 300 человек

Число пострадавших в результате обрушения деревянного помоста на концерте на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) возросло до 312 человек, сообщил советник здравоохранения правительства региона Хесус Васкес Альмуинья в интервью радиостанции Radio Galega, передает РИА Новости.

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, находятся в тяжелом состоянии, рассказал он. У них переломы и черепно-мозговые травмы.

Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером во время концерта, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате люди упали в воду. Все пострадавшие были госпитализированы. Агентство Efe со ссылкой на источники в правительстве Галисии сообщило, что девять из них до сих пор остаются в больницах. Полиция и пожарные заявляют, что погибших нет, однако водолазы продолжают работать на месте ЧП.

Глава порта Энрике Сесар Лопес Вейга считает, что причиной обрушения деревянного помоста могли стать "ошибки конструкции".

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