В Испании число пострадавших при ЧП на концерте превысило 300 человек

13 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате обрушения деревянного помоста на концерте на набережной в испанском городе Виго (автономное сообщество Галисия) возросло до 312 человек, сообщил советник здравоохранения правительства региона Хесус Васкес Альмуинья в интервью радиостанции Radio Galega, передает РИА Новости.

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, находятся в тяжелом состоянии, рассказал он. У них переломы и черепно-мозговые травмы.

Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером во время концерта, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате люди упали в воду. Все пострадавшие были госпитализированы. Агентство Efe со ссылкой на источники в правительстве Галисии сообщило, что девять из них до сих пор остаются в больницах. Полиция и пожарные заявляют, что погибших нет, однако водолазы продолжают работать на месте ЧП.

Глава порта Энрике Сесар Лопес Вейга считает, что причиной обрушения деревянного помоста могли стать "ошибки конструкции".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Испании более 260 человек пострадали при обрушении платформы на концерте
Европа 11:08
Ангела Меркель призвала европейские страны к сплочению
Европа 12 августа 04:46
Футболист "Барселоны" Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании
Спорт 11 августа 21:35
Лесной пожар под Валенсией взят под контроль
Европа 11 августа 14:16
ООН поддержала решение Эквадора о режиме ЧП из-за притока венесуэльских мигрантов
В мире 10 августа 15:28
В Шарлоттсвилле объявили режим ЧП в годовщину ультраправых маршей
США 9 августа 08:21
Лента новостей
V Саммит глав государств прикаспийских стран стал большим историческим событием - политолог
Политика 13:46
Китай ожидает роста товарооборота с Азербайджаном по итогам 2018 года (Эксклюзив)
Бизнес 13:38
Импорт мобильных устройств в Азербайджан превысил $34 млн
ИКТ 13:20
Конвенция о статусе Каспия расширит перспективы развития транзитных грузоперевозок
Бизнес 13:19
Установлено место аварии вертолёта, и восстановлена связь с альпинистами
В мире 13:15
Канадская компания огласила объемы доходов от нефтяного проекта в Азербайджане
Энергетика 13:06
Более 60 детей госпитализировали из лагеря в Дагестане с отравлением
Россия 13:06
Выросла доля совместных предприятий в промышленном производстве Узбекистана
Бизнес 12:51
ЕАБР выделил новое стратегическое направление финансирования (Эксклюзив)
Бизнес 12:48