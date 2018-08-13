Кабмин ФРГ: Меркель 18 августа встретится с Путиным

13 августа 2018 14:07 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - сказал он.

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