Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт

Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Во вторник утром автомобиль наехал на ограждение у здания парламента. На место прибыла вооруженная полиция и окружила машину. Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем (инцидент. - Прим. ред.) как теракт, контртеррористическое подразделение сейчас руководит расследованием", - говорится в заявлении.

Как сообщили в полиции, в связи с происшествием был задержан мужчина "по подозрению в совершении преступления, связанного с терроризмом".

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