В Испании число пострадавших при ЧП на концерте возросло до 428 человек

14 августа 2018 16:54 (UTC+04:00)

Число обратившихся за медицинской помощью в результате обрушения деревянной платформы на набережной испанского города Виго во время концерта возросло до 428 человек, восемь до сих пор находятся в больницах, сообщило правительство автономного сообщества Галисия, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, поздно вечером во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, люди упали в воду. Ранее правительство Галисии сообщало о 377 пострадавших, обратившихся за помощью, из которых 255 были госпитализированы. На вечер понедельника в больницах находились семь человек. Однако утром во вторник в одну из больниц был доставлен еще один человек.

Власти города Виго, и руководство порта считают, что причиной обрушения стали "ошибки конструкции", но перекладывают друг на друга ответственность за случившееся. До сих пор не ясно, кто из них отвечал за проверку помоста, построенного в начале 1990-х. Более того, выяснилось, что состояние этой конструкции и раньше вызывало вопросы у общественных организаций и политических партий. Представитель правой Народной партии в местном муниципалитете Елена Муньос накануне концерта писала в Twitter: "На этой неделе O Marisquiño, но место, где он проводится, не подходит. Разрушенное дерево, аллея де-лас-Авенидас опасно. Будем надеяться, что не произойдет ничего ни на мероприятии, ни после".

Мэр Виго Абель Кабальеро заявил, что помост, где произошло обрушение, находится на территории порта, а значит и проверку конструкции должно было обеспечивать руководство порта.

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