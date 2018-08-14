Власти назвали причину обрушения моста в Генуе

Причиной обрушения автомобильного моста на автостраде А10 в итальянской Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании данного инфраструктурного объекта, о конкретных ответственных говорить пока рано, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли, передает РИА Новости.

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — заявил он первому каналу гостелевидения Италии Rai.

"Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", - подчеркнул министр.

Тонинелли исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

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