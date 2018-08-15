МВД Италии заявляет о 31 жертве обрушения моста в Генуе

15 августа 2018 03:40 (UTC+04:00)

В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

Ранее сообщалось о 26 жертвах трагедии, 15 человек пострадали.

Мост на севере Италии в Генуе обрушился днем во вторник. Выдвинуты несколько версий случившегося: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и поводившей ремонт, утверждают, что мост не был в опасном состоянии.

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