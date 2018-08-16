В Швеции из-за жары коровам разрешили купаться на нудистском пляже

16 августа 2018 02:14 (UTC+04:00)

Власти города Векше на юге Швеции разрешили фермерам пригонять скот на нудистский пляж на озере Веттерн, чтобы животные охладились, что не понравилось отдыхающим там туристам, передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад нудисты обратились в администрацию города с жалобой на коров на специально отведенном для них пляже. Однако власти пошли навстречу фермерам, а не нудистам.

Этим летом в Швеции стоит необычайно жаркая и сухая погода, так что фермерам приходится не только помогать своим коровам и козам перенести жару, но и придумывать, чем их накормить, потому что трава на пастбищах высохла.

Нудисты, на чью территорию теперь приходят коровы и козы, все еще недовольны, но относятся к ситуации с пониманием. Местные власти признают, что хотя весь местный скот привит от инфекционных заболеваний и опасности заболеть у купающихся в озере практически нет, плавать бок о бок с коровами не очень приятно. Власти уверены, что это временная мера, и как только жара спадет, коровы перестанут беспокоить отдыхающих.

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