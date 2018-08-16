У берегов Испании за день спасли больше 500 мигрантов

Ранее сообщалось о 361 спасенном.

Больше 500 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании из Африки, обнаружили в среду суда испанской службы спасения на море у берегов страны, передаёт РИА Новости.

По данным спасательной службы, за день обнаружено в общей сложности 12 лодок, на которых мигранты направлялись из Марокко в Испанию. Семь лодок и 240 человек — в Гибралтарском проливе, еще пять и 284 человека — в море Альборан (западном Средиземноморье).

Миграционный поток в Испанию резко увеличился за последние месяцы. Только за две недели августа в эту страну прибыли 2170 беженцев, за июль — 7855, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала года в Испании оказались более 25 тысяч мигрантов, при этом за весь 2017 год — 22,1 тысячи, а в 2016 году — чуть более 8 тысяч.

Всего с начала года по морю в Европу прибыли 61,5 тысячи человек, полторы тысячи погибли.

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