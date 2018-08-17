На севере Франции девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Девять человек пострадали при столкновении автобуса, перевозившего детей, с грузовиком в департаменте Эна на севере Франции, сообщается в коммюнике префектуры Эна, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг на трассе Париж — Страсбург. В автобусе находился 41 пассажир.

После столкновения девять человек были госпитализированы, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Всех пострадавших поместили в университетский медицинский центр Реймса.

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