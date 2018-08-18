В Польше перевернулся автобус, есть погибшие

18 августа 2018 11:49 (UTC+04:00)

Автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на сайт польского TVN24.

Авария произошла накануне вечером в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Львова к границе со Словакией, упал со склона.

По данным польских СМИ, всего в автобусе ехали 54 человека.

Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока, девять из них получили серьезные ранения.

Сообщается, что в автобусе были дети.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.

На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствия непогоды.

Ранее в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Польше в ДТП погибли украинские граждане
Европа 11:59
В 2018 г. Азербайджан планирует открыть Торговый дом в Польше (Эксклюзив)
Бизнес 16 августа 19:55
Азербайджан направит в 2018 г. экспортные миссии в Польшу и Германию (Эксклюзив)
Бизнес 16 августа 19:36
Азербайджан намерен увеличить экспорт продукции в Центральную Европу – торгпред (Эксклюзив)
Бизнес 16 августа 19:14
Российская туристка умерла в отеле на Кипре
Турция 10 августа 10:48
Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 10 августа 07:25
Лента новостей
Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан
Бизнес 12:06
В Польше в ДТП погибли украинские граждане
Европа 11:59
В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике «GymBala» (ФОТО)
Общество 11:58
Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги
ИКТ 11:51
Ташкентская горадминистрация сможет выпускать облигации
Бизнес 11:46
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11:34
Японско-турецкий консорциум готовится ввести в строй крупный газохимический комплекс на туркменском побережье Каспия
Энергетика 11:32
Стала известна дата выборов в горсовет Еревана: Пашинян хочет видеть мэром комедианта
Армения 11:27