Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 42 человек (Обновлено)

18 августа 2018 13:48 (UTC+04:00)

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 42 человек, передает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал RaiNews24,

Согласно этой информации, которая пока не подтверждена официальными властями, только что спасателям удалось извлечь из-под завалов тело 42-й жертвы

10:22 (GMT+4) Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 41 человека, сообщили в субботу спасатели, продолжающие поисковые работы на месте трагедии, передает РИА Новости.

Согласно этой информации, под завалами была обнаружена автомашина, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын. Ранее сообщалось о 38 погибших. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.

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