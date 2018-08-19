В Германии введут новую систему контроля над состоянием мостов после инцидента в Генуе

Германия введет новую систему контроля над техническим состоянием мостов в стране после обрушения моста в Италии около Генуи, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Мы в конце 2018 года представим новый, усовершенствованный, индекс контроля над мостами", - сказал он. По словам Шойера, акцент будет, прежде всего, сделан на проверке допустимой нагрузки и состоянии несущей конструкции мостов.

В то же время глава минтранса ФРГ заверил автомобилистов в том, что в Германии им опасаться повторения ЧП около Генуи не следует. "В сравнении с другими странами у нас самый строгий контроль. Наши граждане могут быть спокойны", - подчеркнул он. Шойер напомнил, что ФРГ по строгости мер по наблюдению за состоянием мостов "занимает второе место после Швейцарии".

14 августа, близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате обрушения погибли более 40 человек.

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