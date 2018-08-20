В Германии считают, что вопрос возвращения сирийцев на родину нужно обсуждать с Асадом

20 августа 2018 03:23 (UTC+04:00)

Вопрос возвращения сирийских беженцев на родину нужно обсуждать, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал внешнеполитический спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Армин-Паулюс Хампель, сообщила в воскресенье газета Welt.

"Ведь в соответствии с задачами нашей миграционной политики целью должно быть создание ситуации, которая бы позволила беженцам вернуться на родину", - приводит издание слова депутата. "Для этого мы, разумеется, должны вести переговоры, в том числе и с [президентом Сирии Башаром] Асадом, нравится нам это или нет", - констатировал Хампель.

Парламентарий назвал "разумной" инициативу российской стороны по возвращению сирийских беженцев на родину. В то же время он отметил, что от Дамаска следует потребовать гарантий того, что вернувшихся сирийцев не будут преследовать и не отберут у них имущество.

Газета сообщила, что представители других немецких партий выразили скептицизм относительно сотрудничества с Асадом в деле восстановления Сирии и возвращения на родину беженцев во время его нахождения у власти.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече с канцлером Ангелой Меркель президент Владимир Путин призвал европейские государства активнее содействовать возвращению сирийских беженцев в свои дома, "чтобы придать этому процессу необратимый характер".

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