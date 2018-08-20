В Лондоне мужчина с молотком напал на двух женщин

20 августа 2018 05:05 (UTC+04:00)

Мужчина с молотком напал на двух женщин в районе Гринвич в Лондоне, сообщила полиция, передает РИА Новости.

Как сообщает полиция, 27-летний мужчина напал на женщин в воскресенье после полудня.

"Предположительно, две женщины — это мать и дочь", — говорится в заявлении полиции. Пострадавшие в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Стражи порядка также обнаружили молоток, который, предположительно, использовал нападавший.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Наезд на людей в Лондоне совершил иммигрант из Судана
Европа 15 августа 04:35
Мэр Лондона находится в контакте с полицией по ЧП у здания парламента
Европа 14 августа 13:34
В аэропорту Лондона изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок
Европа 2 августа 17:20
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за здоровья
Европа 1 августа 12:33
Лондон из-за Brexit стремится укрепить отношения с Пекином - МИД
Европа 30 июля 03:26
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 28 июля 11:38
Лента новостей
Глава МИД Ирана: Согласие Тегерана на сделку по атому могло быть ошибкой
Ядерная программа 04:26
Более 350 человек погибли в результате наводнения в Индии
Другие страны 03:55
В Германии считают, что вопрос возвращения сирийцев на родину нужно обсуждать с Асадом
Европа 03:23
ЦБ Турции и Катара подписали соглашение
Турция 02:43
В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за сообщений о бомбе
Европа 02:15
Венесуэла деноминирует национальную валюту
Другие страны 01:42
Помпео поприветствовал решение Афганистана о перемирии с талибами
США 00:53
Награждены призеры заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 19 августа 23:59
В Виннице в тюрьме вспыхнул пожар
Другие страны 19 августа 23:41