В лондонском метро произошла стрельба

Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Автомобили полиции и скорой помощи направились на место происшествия в 21.45 по местному времени (00.45).

Полиция Лондона, в свою очередь, подтвердила факт стрельбы. Станция метро и ближайшие к ней дороги на данный момент перекрыты. Полиция ведет расследование инцидента.

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