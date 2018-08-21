В лондонском метро произошла стрельба

21 августа 2018 07:39 (UTC+04:00)

Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Автомобили полиции и скорой помощи направились на место происшествия в 21.45 по местному времени (00.45).

Полиция Лондона, в свою очередь, подтвердила факт стрельбы. Станция метро и ближайшие к ней дороги на данный момент перекрыты. Полиция ведет расследование инцидента.

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