Глава МИД Британии: Разногласия Вашингтона и Лондона по Ирану не должны мешать отношениям

Разные позиции США и Великобритании по Ирану не должны оказывать влияния на отношения двух стран в других сферах. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в Вашингтоне в Институте мира.

"Вы можете быть ближайшими союзниками, но все же иметь разногласия", - заявил глава МИД.

"Мы считаем, что лучший способ остановить развитие ядерной программы Ирана - сохранить приверженность ядерной сделке, но администрация [Трампа] имеет другое мнение, - считает Хант. - Я не думаю, что это должно мешать огромному числу общих интересов в регионе и по всему миру, где мы являемся абсолютными союзниками".

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