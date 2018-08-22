У берегов Мальты спасли сто мигрантов

22 августа 2018 21:07 (UTC+04:00)

Корабль вооруженных сил Мальты взял на борт 100 мигрантов, которые находились на тонущей лодке примерно в 125 километрах к югу от побережья, как передаёт РИА Новости говорится в пресс-релизе ВС.

"Ранее этим утром координационный центр спасения Мальты получил сообщение о проблемах на лодке… к югу (от побережья — ред.) Мальты", — говорится в пресс-релизе.

Получив сообщение, ВС Мальты направили судно к лодке. На ней находились 100 человек, их всех доставили на борт корабля. По данным ВС, на лодке были также обнаружены тела двух человек.

Правительство Мальты в среду опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что Мальта всегда выполняет свои обязательства перед Еврокомиссией. Сообщается, что власти Мальты ведут переговоры с итальянскими коллегами, однако на данный момент они не достигли значительного прогресса в переговорах.

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