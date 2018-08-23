В Бельгии мужчина погиб при нападении на посетителей ресторана

23 августа 2018 01:46 (UTC+04:00)

Жертвами нападения с ножом на востоке Бельгии стали две женщины, злоумышленник также мертв, как передаёт РИА Новости сообщает телеканал RTBF.

Как сообщается, мужчина вошел в ресторан в населенном пункте Моресне-Шапель и нанес удары ножом нескольким посетителям. По предварительным данным, жертвами инцидента стали бывшая подруга нападавшего и ее мать. Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Предполагаемый преступник также мертв, но как именно он погиб, не сообщается. Ранее полиция заявляла, что нападавший обезврежен.

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