Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)

Два человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем, один ранен, сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона, передает РИА Новости.

Ранее французские СМИ сообщали об одном погибшем и двух тяжело раненных.

"Неизвестный был нейтрализован и скончался. Человеческие потери: два человека скончались, один тяжело раненный", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

13:17 (GMT+4) Полиция нейтрализовала мужчину, который напал на людей с ножом под Парижем в коммуне Трапп, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien

Ранее французские СМИ сообщили о нападении под Парижем, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили тяжелые ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.