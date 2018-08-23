Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)

23 августа 2018 14:11 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем, один ранен, сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона, передает РИА Новости.

Ранее французские СМИ сообщали об одном погибшем и двух тяжело раненных.

"Неизвестный был нейтрализован и скончался. Человеческие потери: два человека скончались, один тяжело раненный", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

13:17 (GMT+4) Полиция нейтрализовала мужчину, который напал на людей с ножом под Парижем в коммуне Трапп, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien

Ранее французские СМИ сообщили о нападении под Парижем, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили тяжелые ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)
Европа 14:13
Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета
Китай 26 июля 19:50
Самые интересные образы на Неделе высокой моды в Париже (ФОТО)
Стиль 5 июля 15:38
Автоматизация поездов имеет как плюсы, так и минусы - управляющий директор Alstom (Эксклюзив)
Бизнес 4 июля 17:00
МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже
Европа 3 июля 13:41
Иран готов оказать содействие в связи с захватом заложников в Париже
Политика 13 июня 16:40
Лента новостей
Глава МВД Италии намерен ужесточить политику в отношении мигрантов
Европа 14:17
В Турции возросло число туристов из Азербайджана
Туризм 14:15
Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)
Европа 14:13
AzerGold закупает программное обеспечение
Тендеры 14:08
Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт
Точка зрения 14:05
На востоке Индии прогремел взрыв в офисе оппозиционной партии
Другие страны 13:55
В Тбилиси ожидают визит Ангелы Меркель
Грузия 13:25
Азербайджанская нефть 22 августа выросла в цене
Энергетика 13:18
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01