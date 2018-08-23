Глава МВД Италии намерен ужесточить политику в отношении мигрантов

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что его целью является проведение максимально жесткой политики в отношении прибывающих в страну по морю нелегальных мигрантов по примеру действий властей Австралии, которые фактически перекрыли доступ лодок с беженцами на Зеленый континент, передает РИА Новости.

Подчеркнув, что "Италия более не является лагерем для беженцев Европы", известный политик категорически отказался разрешить высадку в сицилийском порту Катания мигрантов, которых доставил туда в понедельник корабль итальянской береговой охраны Diciotti.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие на резиновой лодке в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию.

Однако Сальвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне. В среду вечером итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев, однако остальные 150 мигрантов по-прежнему находятся на борту Diciotti.

"Моей целью является австралийский No way. На Diciotti находятся только нелегальные мигранты. Италия более не является лагерем для беженцев Европы. С моего разрешения с Diciotti на берег никто не сойдет", - заявил Сальвини в четверг в интервью местной радиостанции Rtl. "Я пообещал защищать границы и безопасность итальянцев. Я делаю это в течение двух месяцев и продолжу заниматься этим. Сначала итальянцы, а остальное потом", - подчеркнул он.

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