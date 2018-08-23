Италия пригрозила перестать платить взносы в ЕС из-за позиции по мигрантам

23 августа 2018 23:02 (UTC+04:00)

Лидер общественного "Движения 5 звезд", вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, передает РИА Новости.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС. Из источников в Брюсселе стало известно, что по инициативе Европейской комиссии в пятницу должно состояться специальное совещание, посвященное этой проблеме, для участия в котором приглашены представители 12 стран, в том числе Германии, Греции, Испании, Италии и Франции.

"Если Евросоюз будет упорствовать в своем поведении, и если завтра на совещании ничего не будет решено ни по кораблю Diciotti, ни по перераспределению мигрантов, все "Движение 5 звезд" не будет готово далее выплачивать ЕС по 20 миллиардов евро каждый год", — заявил в четверг вечером Ди Майо.

"Мы не будем готовы голосовать за закон о госбюджете, предусматривающий финансирование ЕС в размере 20 миллиардов", — сказал вице-премьер, отметив, что он делает данное заявление в качестве главы "Движения 5 звезд".

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