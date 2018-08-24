Глава МИД Великобритании призвал не ослаблять санкционное давление на КНДР

24 августа 2018 00:26 (UTC+04:00)

Международное сообщество должно сохранить санкционное давление в отношении КНДР, чтобы достичь денуклеаризации. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг журналистам глава МИД Великобритании Джереми Хант, который находится в штаб-квартире ООН для участия в заседании Совета Безопасности по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма.

"Я бы сказал, что если мы хотим достичь какого-либо прогресса, то международное сообщество должно сохранить давление на Северную Корею, - указал он. - Если члены Совета Безопасности разделяют желание достичь денуклеаризации, мы не можем ослабить санкции".

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