Британия намерена сохранить "дружеские" отношения с ЕС после Brexit

24 августа 2018 00:59 (UTC+04:00)

Великобритания намерена остаться в самых дружеских отношениях с Европейским Союзом, несмотря на планируемый выход из состава объединения, заявил журналистам глава МИД страны Джереми Хант, передает РИА Новости.

"Великобритания продолжает оставаться большим другом и партнером европейских стран, но в то же время, хочет совместить это с желанием британского народа изменить наши правоотношения с ЕС, над совмещением чего мы сейчас упорно и работаем", — сказал Хант.

"Парламент (Великобритании — ред.) согласится только на такое решение, которое будет соответствовать букве и духу результатам референдума, в котором британский народ решил покинуть Европейский Союз, и это единственное соглашение, которое Тереза ​​Мэй и ее правительство, частью которого я являюсь, могли бы предложить парламенту", — добавил он.

Хант отметил, что правительство Великобритании надеется, что удастся договориться с ЕС, "так как это в интересах обеих сторон".

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