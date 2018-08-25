В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

25 августа 2018 19:44 (UTC+04:00)

Власти Италии разрешили 16 мигрантам, находящимся на борту судна в порту Катании на Сицилии, спуститься на берег для прохождения лечения, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Rai.

По его данным, 11 женщин из Эритреи пройдут гинекологические обследования, пять мужчин госпитализированы с признаками туберкулеза и пневмонии.

Ранее в субботу Управление ООН по делам беженцев выступило с призывом к властям стран ЕС незамедлительно согласиться на прием 150 беженцев, спасенных итальянской береговой охраной. Кроме того, прозвучало обращение к властям Италии незамедлительно разрешить высадиться мигрантам на сушу.

Судно с 20 августа стоит в порту Катании. Итальянские власти не позволяют беженцам высадиться без предварительного согласия других стран ЕС принять часть из них.

Накануне Италия заявила, что снизит финансирование фондов ЕС в качестве компенсационной меры, если Евросоюз откажется пойти навстречу и помочь с перемещением мигрантов. "ЕС снова решил повернуться к Италии спиной, у нас нет иного выбора, кроме как прибегнуть к односторонней компенсационной мере - мы готовы снизить финансирование фондов ЕС, - написал в фейсбуке заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо. - Они хотят, чтобы граждане Италии заплатили 20 млн евро? Тогда пусть они покажут, что они заслуживают этого, и что они берут на себя часть проблемы, с которой мы уже не в состоянии справляться в одиночку".

В соответствии с правилами ЕС мигранты должны запрашивать убежище в стране прибытия, но новое итальянское правительство все чаще стало запрещать судам с мигрантами швартоваться в портах страны.

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