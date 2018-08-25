В Париже на дорогах появится покрытие, которое сделает улицы тише

25 августа 2018 20:26 (UTC+04:00)

В Париже этой осенью появятся дороги с новым покрытием, которое сделает улицы более тихими и прохладными в летнюю жару, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Евро Пульс".

Новое покрытие будет отражать свет и поглощать звук. Его главный секрет – в микроскопических порах у самой поверхности, которые поглощают до 50% звуковых волн, достигающих этой поверхности, в то время как обычные дорожные покрытия отражают звук. Такое покрытие уже используется на французских автомагистралях. Теперь ученые делают его прочнее, чтобы оно выдерживало интенсивный городской трафик.

Первыми новое покрытие "примерят" улицы в центральных округах Парижа: Лекурб, Фермикур и улица Курсель.

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