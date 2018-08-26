Экскурсионный автобус разбился в Болгарии

26 августа 2018 01:33 (UTC+04:00)

Не менее 15 человек погибли в автокатастрофе в Болгарии. Об этом, как передает Интерфакс, сообщило болгарское "Радио Горизонт" со ссылкой на министра здравоохранения Кирила Ананиева. Еще пять человек находятся в критическом состоянии.

По данным радиостанции, ДТП произошло в софийской области. Автобус с большей частью пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге.

По неустановленным пока причинам, он съехал с трассы и перевернулся. Между тем, в районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость. Возможно, это и стало причиной трагического происшествия.

На месте ДТП работают 15 расчетов скорой помощи. Пострадавшие направлены в четыре крупные софийские больницы.

Участок трассы, где произошла автокатастрофа, временно закрыт.

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