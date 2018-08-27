Макрон рассказал, когда пройдет новая встреча "малой группы" по Сирии

27 августа 2018 14:50 (UTC+04:00)

Новая встреча "малой группы" по Сирии, в которую входят США, Великобритания, Германия, Саудовская Аравия и ряд других стран, состоится в сентябре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Франция была первой, кто предложил сближение позиций между западными и арабскими странами, с одной стороны, и тремя странами-гарантами астанинских соглашений (Россия, Турция, Иран) - с другой. Мы интегрировали Германию и Египет в "малую группу", новая встреча которой состоится в сентябре совместно с США, Великобританией, Саудовской Аравией и Иорданией", - сказал Макрон, выступая перед послами в Париже. Трансляция его выступления ведется в Twitter.

Он отметил, что Франция усилила диалог с Турцией по Сирии до небывалого ранее уровня, несмотря на разногласия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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