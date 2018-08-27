Сайт Центробанка Испании взломали хакеры

Сайт Банка Испании подвергся хакерской атаке, в результате чего в понедельник он оказался недоступен для пользователей. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета ABC.

По ее данным, проблемы с доступом к веб-странице наблюдаются еще с воскресенья, техническая служба продолжает работать, чтобы устранить последствия взлома. Источники рассказали изданию, что цель кибернападения, по-видимому, состояла именно в том, чтобы вывести сайт Центробанка из строя.

Отмечается, что хакерская атака не нанесла серьезного ущерба сайту и его базам данных, также нет риска утечки какой-либо информации.

Виновники взлома пока не установлены, однако, по некоторым данным, они могут относиться к хакерской группе Anonymous.

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