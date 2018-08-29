Великобритания сохранит торговые соглашения с шестью странами Африки после Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй также объявила о планах на £8 млрд увеличить государственные и частные инвестиции в африканскую экономику, передает ТАСС.

Торговые соглашения между Великобританией и шестью африканскими государствами вступят в силу сразу же после выхода страны из состава ЕС. Об этом заявила во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй, находящаяся с визитом в ЮАР.

"Я рада подтвердить, что мы планируем перенести на Великобританию действие соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и странами Южноафриканского таможенного союза, а также Мозамбиком, когда договоренности, заключенные ими с Евросоюзом, больше не будут касаться Соединенного Королевства", - отметила Мэй, объявив также о планах на £8 млрд ($10,3 млрд) увеличить британские государственные и частные инвестиции в африканскую экономику.

Членами Южноафриканского таможенного союза являются Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд и ЮАР. Объемы годового торгового оборота между Великобританией, пятью странами объединения и Мозамбиком оцениваются в £10 млрд (порядка $13 млрд).

Комментаторы отмечают, что правительство Великобритании объявило о заключении лишь первой серии торговых сделок, которые будут действовать после Brexit, тогда как через членство в ЕС Британия является участницей без малого 40 соглашений о свободной торговле с 70 странами мира и сотен других торговый договоренностей.

Переговоры по Brexit между Брюсселем и Лондоном вступили в заключительную стадию и должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны будут одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Инвестиции в ЮАР

Мэй в ходе своего первого рабочего визита в ЮАР договорилась с президентом Сирилом Рамапосой об основных направлениях британских инвестиций в экономику этой страны. Текст итогового заявления лидера ЮАР по итогам встречи распространила во вторник пресс-служба президентской администрации.

"Обе страны выделили ключевые сектора для инвестиций, которые должны ускорить экономический рост и развитие. Среди них - промышленное производство, переработка сельскохозяйственной продукции, инфраструктура, добывающая промышленность, энергетика и туризм", - сообщил Рамапоса. В свою очередь Мэй подчеркнула, что Великобритания к 2022 году планирует стать главным инвестором в Африку среди стран Группа семи, в которую также входят Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

"Великобритания окажет полную поддержку ЮАР в [достижении поставленной Рамапосой цели] привлечения инвестиций на сумму $100 млрд, необходимых для создания рабочих мест и укрепления экономического роста", - цитирует британского премьера Информационное агентство правительства ЮАР.

Рамапоса и Мэй также выразили удовлетворение развитием торговых отношений между двумя странами. В 2017 году Великобритания стала шестым по величине торговым партнером ЮАР. Общий объем торговых операций между ними достиг 79,5 млрд рандов (около $5 млрд). При этом экспорт ЮАР в Великобританию составил 46,3 млрд рандов, а импорт - 33,2 млрд.

На встрече обсуждались также последствия для мировой экономики от выхода Великобритании из Евросоюза, интеграцию на Африканском континенте и политическую ситуацию в некоторых государствах региона. "Мы подтвердили нашу общность взглядов на необходимость продвигать принципы экономической многосторонности и эффективного сотрудничества по линии "Север - Юг", - подытожил президент ЮАР

После Кейптауна Мэй и ее делегация посетят также Нигерию и Кению.

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