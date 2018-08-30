Великобритания и Нигерия договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности

Великобритания и Нигерия подписали соглашение с целью расширения сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба британского правительства по итогам встречи премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй с президентом Нигерии Мухаммадом Бухари, передает ТАСС.

"В присутствии лидеров между Соединенным Королевством и Нигерией было подписано первое партнерское соглашение с сферах безопасности и обороны, которое официально оформит и расширит сотрудничество в этом направлении", - сказал пресс-секретарь Мэй.

Лидеры двух стран договорились развивать межгосударственные связи, чтобы "определить и преодолеть барьеры в области торговли и инвестиций". "Премьер-министр приветствовала прогресс в деле обеспечения значительных инвестиций в [разработку] месторождения Bonga South West и подтвердила важность дальнейшего лидерства президента в закреплении окончательного соглашения", - отметили в канцелярии британского премьера.

Мэй совершает трехдневную поездку по Африке, где она пробудет до 31 августа. Глава британского правительства уже посетила ЮАР и Нигерию, и сейчас находится в Кении. Серия ее визитов связана в частности с подготовкой к Африканскому инвестиционному саммиту, который пройдет в Великобритании в 2019 году.

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