Еврокомиссия: ЕС настаивает на отмене пошлин США на сталь и алюминий

30 августа 2018 17:16 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему стремится к тому, чтобы США отменили действие своих новых пошлин на импорт из Евросоюза стальной и алюминиевой продукции, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента, передает РИА Новости.

"Наша цель — сделать так, чтобы США отменили тарифы на сталь и алюминий", — сказала она.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран пошлины вступили в силу с июня. Евросоюз ввёл ответные меры на эти пошлины.

"Если это (отмена новых пошлин США) произойдёт, мы будем готовы в тот же момент снять наши контртарифы", — отметила Мальмстрем.

Ранее ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.

Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.

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