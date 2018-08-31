ЕС предоставит €35 млн странам Латинской Америки для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз предоставит странам Латинской Америки €35 млн для борьбы с венесуэльским миграционным кризисом. Об этом, как передает ТАСС, в четверг заявил премьер-министр Испании Педро Санчес по итогам встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке.

"Сегодня в Брюсселе было решено, что Европейский союз предоставит €35 млн для Латинской Америки, чтобы она могла противостоять этому миграционному кризису", - сказал глава правительства Испании.

Санчес также выразил поддержку народу Колумбии. "Правительство Испании выражает свою солидарность с колумбийским народом, поскольку в настоящее время в Колумбии находится более миллиона венесуэльцев, которые массово бегут от политического, экономического и социального кризиса, в котором живет Венесуэла", - добавил он.

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