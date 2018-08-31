ЕС обсудит вопрос возвращения беженцев в Сирию с Россией, США и Турцией

31 августа 2018 11:24 (UTC+04:00)

Евросоюз проведёт встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по вопросу возвращения беженцев в Сирию на уровне министров иностранных дел, планируется обсудить вопрос с Россией, США и Турцией, заявила в пятницу глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

В четверг в столице Австрии, которая председательствует в ЕС, прошли неформальные консультации глав оборонных ведомств стран-участниц, а также начались переговоры глав МИД стран ЕС, которые продолжаются в пятницу.

"Что касается Сирии, на полях Генассамблеи ООН провести встречу совместно с представителями США, Российской Федерации на уровне министров иностранных дел, также с Турцией по вопросу, помимо прочего, возвращения беженцев из соседних стран", — сказала министр по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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