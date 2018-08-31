Главы МИД стран ЕС обеспокоены ситуацией вокруг Идлиба

31 августа 2018 16:03 (UTC+04:00)

Главы МИД стран ЕС на неформальных переговорах в Вене выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Идлиба, указав на необходимость предотвратить военный вариант развития ситуации, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Сирия была одной из центральных тем вчерашних консультаций. Мы видим необходимость предотвратить и избежать военную акцию, что было бы гуманитарной катастрофой", — заявила Могерини.

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