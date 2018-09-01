Fitch сохранило рейтинг Италии, но пересмотрело прогноз до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз со "стабильного" в сторону "негативного". Как передаёт ТАСС oб этом сообщило в субботу агентство ANSA.

"Внешняя задолженность Италии остается слишком высокой, что представляет потенциальные опасности для экономики страны", - говорится в распространенном заявлении агентства. Кроме того, Fitch отмечает, что "разногласия внутри правительства и высокая стоимость его обещаний не способствуют достижению заявленной цели снижения внешней задолженности". Таким образом, эксперты Fitch не ожидают, что сформированное в июне правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" проработает весь пятилетний мандат, и прогнозирует досрочные выборы в следующем году.

В Италии ожидали подобного развития событий. Правительственный дворец Киджи распространил коммюнике, в котором называется оправданным сохранение рейтинга и утверждается задача снижения задолженности, что будет отражено в находящемся на рассмотрении законопроекте о поправках к бюджету.

При этом Миланская биржа в пятницу закрылась при повышении спреда - показателя разницы доходности по гособлигациям Италии и Германии, который определяет процент обслуживания госдолга. Этот "кризисный показатель" достиг 300 пунктов, что почти вдвое больше, чем средний уровень, установившийся при предыдущем правительстве. Спред, среди прочего, считается коэффициентом доверия рынков и одновременно спекулятивной переменной.

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