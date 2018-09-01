При пожаре на НПЗ в Германии пострадали восемь человек

1 сентября 2018 11:09 (UTC+04:00)

Восемь человек получили ранения в результате взрыва и пожара на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, 1800 человек были эвакуированы в связи с сильным задымлением в городе Фобург ан дер Донау (Vohburg an der Donau), передает РИА Новости.

"В настоящее время задымление продолжается, на месте пожара работают около 300 спасателей, жителей региона просят предусмотрительно закрыть окна и двери. 1800 человек.. эвакуированы и направлены в Кобург. Подъезды к месту пожара перекрыты", — говорится в опубликованном заявлении баварской полиции.

Из восьми раненых три человека находятся в сложном и крайне сложном состоянии, они направлены в больницу, сообщило агентство dpa.

По данным полиции, на территории завода, расположенного восточнее города Ингольштадт, ранним утром в субботу по неизвестным пока причинам произошел взрыв, после чего пожар начался в ангаре со сжиженным газом и бензином газовой электростанции на территории Bayernoil. Тушение пожара продолжается.

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