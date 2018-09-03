Евросоюз обеспокоен ростом насилия в Триполи, заявил в понедельник представитель исполнительной коллегии Евросоюза, передает РИА Новости.

"Насилие породит лишь большее насилие в ущерб народу Ливии… Военного решения конфликта в Ливии нет, оно может быть урегулированным только политическим путем", — сказал чиновник журналистам в Брюсселе.

Ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

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