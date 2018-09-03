Евросоюз обеспокоен ростом насилия в Триполи

3 сентября 2018 15:04 (UTC+04:00)

Евросоюз обеспокоен ростом насилия в Триполи, заявил в понедельник представитель исполнительной коллегии Евросоюза, передает РИА Новости.

"Насилие породит лишь большее насилие в ущерб народу Ливии… Военного решения конфликта в Ливии нет, оно может быть урегулированным только политическим путем", — сказал чиновник журналистам в Брюсселе.

Ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Сирии: Дамаск готов предоставить ЕС базы данных о террористах
Арабские страны 09:37
В Ливии при обстреле лагеря беженцев погибли не менее четырех человек
Арабские страны 04:22
Власти Триполи объявили режим ЧП из-за боев в окрестностях города
Арабские страны 00:52
Гутерреш призвал немедленно прекратить огонь в Ливии
Другие страны 2 сентября 04:22
Евросоюз выделил Грузии 45 миллионов евро
Грузия 1 сентября 11:51
ЕС обсудит вопрос возвращения беженцев в Сирию с Россией, США и Турцией
Европа 31 августа 11:24
Лента новостей
ASE Express планирует нарастить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)
Бизнес 15:50
Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку
Казахстан 15:40
Технопарк Азербайджана запустил программу акселерации стартапов
ИКТ 15:35
В Баку пройдет выставка работ художников-любителей
Культура 15:23
Си Цзиньпин: Китай будет противостоять протекционизму
Китай 15:20
Число посетивших Турцию в июле китайских туристов выросло более чем наполовину
Туризм 15:13
В июле Турцию посетило около 55 тыс. израильских туристов
Турция 15:01
Азербайджанский джаз покорил Бразилию и Аргентину (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:01
Китай выделит 60 миллиардов долларов на развитие Африки
Китай 14:37