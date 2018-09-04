В польском торговом центре сработало взрывное устройство

4 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

Взрывное устройство сработало в торговом центре в польском Белостоке, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM.

"Все закончилось громким хлопком, но могло привести к трагедии. Взрывное устройство, которое сработало вчера в одном из помещений торгового центра на углу улиц Варшавской и Дворцовой в Белостоке, вероятно, не сработало должным образом", — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, в настоящее время на месте происшествия находятся остатки петард и проводов, в помещении обнаружили емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

"Полицейские специалисты теперь будут проверять, как это устройство выглядело до взрыва, и действительно ли в результате взрыва в помещении планировали устроить пожар", — передает радиостанция.

В торговой галерее находится несколько магазинов. Администратор здания утверждает, что не получали ранее никаких угроз и не знает, кто стоит за происшествием.

Полицейские в первую очередь проверят, кто имел доступ в помещение, в котором произошел взрыв.

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