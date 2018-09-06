На севере Франции полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов

6 сентября 2018 12:07 (UTC+04:00)

Полиция начала операцию по эвакуации стихийного лагеря мигрантов в коммуне Гранд-Сент, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Voix du Nord.

Как сообщает издание, масштабная операция началась в четверг около 06.00 по местному времени. В ней задействованы около 300 стражей порядка, в том числе сотрудники полицейского спецназа.

По информации газеты, стихийный лагерь беженцев появился в июне. В нем проживают порядка 700 мигрантов.

В июне полиция провела эвакуацию двух последних стихийных лагерей мигрантов, находящихся в Париже, 30 мая был эвакуирован один из самых крупных лагерей беженцев во французской столице, тогда были расселены более тысячи человек и направлены в пункты временного проживания.

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