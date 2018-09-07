Сборные Германии и Франции по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций

Сборная Германии по футболу дома сыграла вничью с командой Франции со счетом 0:0 в матче первого тура Лиги наций, пишет ТАСС.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых будет проведен турнир в два круга.

Сборные Германии и Франции - победители двух последних чемпионатов мира - выступают в группе 1 лиги А, где также находится команда Нидерландов. Победители групп в лиге А выйдут полуфинал турнира. Команды, занявшие последние места, будут понижены в классе до лиги В.

В других матчах игрового дня в лиге B сборная Уэльса дома обыграла ирландцев (4:1), команда Чехии проиграла на своем поле украинцам (1:2). В лиге С норвежцы дома обыграли киприотов (2:0), болгары в гостях победили словенцев (2:1). В лиге D сборная Армении обыграла на своем поле команду Лихтенштейна (2:1), сборная Гибралтара дома уступила македонцам (0:2), латвийцы дома сыграли вничью с командой Андорры (0:0).

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная России матч первого тура сыграет в пятницу - в гостях против команды Турции.

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