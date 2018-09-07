Меркель поддержала действия России в Сирии

7 сентября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание подчеркивает, что антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей как "живые щиты".

"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", — заявила глава правительства, комментируя операцию в провинции Идлиб.

Меркель также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее солидарность с озабоченностью Москвы из-за присутствия террористов в Идлибе выразили и в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона "работать по вопросу терроризма" в провинции.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе легитимных властей Сирии начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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