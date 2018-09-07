Макрон назвал темы переговоров с Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что намерен обсудить с ней тему миграции, Brexit, вопросы безопасности и совместной международной политики, передает РИА Новости.

"Мы здесь для того, чтобы подготовить будущее и обменяться мнением по ряду вопросов. В конце дня мы сможем вместе подготовить введение совместного плана, который мы приняли в июне в Мезеберге, а также подготовить вопросы, которые касаются главных актуальных вызовов, в числе которых миграционный вопрос", - сказал Макрон журналистам перед встречей с Меркель. Совместное заявление двух лидеров транслировал телеканал BFMTV.

Макрон также отметил, что во время переговоров с Меркель будет обсуждаться вопрос Brexit, тема совместной безопасности и международной политики, углубление зоны евро.

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