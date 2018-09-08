Премьер Македонии считает визит Меркель гарантией вступления страны в ЕС и НАТО

Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев в субботу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что визит немецкого политика является существенной поддержкой в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

"Для меня большая честь в этот день, 8 сентября, спустя 27 лет с момента независимости Македонии, принимать в качестве гостя в нашей стране канцлера Ангелу Меркель. Тот референдум, как и предстоящий, касается будущего Республики Македония. Визит Меркель является сильным стимулом для успешного референдума, поддержки договора с Грецией и гарантии вступления в ЕС и НАТО", - заявил Заев.

Премьер-министр подчеркнул, что Македония высоко ценит поддержку со стороны Германии, но для завершения процесса евроатлантической интеграции требуется полное осуществление реформ в стране. "Наша задача - показать результаты, а за поддержку, которую мы получаем от Германии и других европейских стран, мы отплатим успешным референдумом", - подчеркнул премьер-министр.

Нынешний визит Ангелы Меркель в Македонию стал первым на посту канцлера. Последний раз страну посетил предшественник Меркель Герхард Шредер во время косовского конфликта 1999 года. Канцлер поздравила македонских граждан с Днем независимости и призвала задуматься о своем будущем.

"Мы хотим иметь более тесные отношения между странами. Федеральное правительство и я выступаем за углубление наших связей. Референдум открывает двери для вступления вашей страны в ЕС и НАТО. Требуется проделать еще много работы, но предварительным условием является успешный референдум. 30 сентября - это историческая возможность, и вы не должны оставаться дома. Используйте демократическую возможность высказаться о том, что вы думаете о будущем вашей страны", - сказала канцлер Германии.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Референдум о вступлении страны в НАТО и ЕС назначен на 30 сентября.

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