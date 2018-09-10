Мужчина напал с ножницами на прохожих в Париже

Неизвестный мужчина, вооруженный ножницами, ранил двух прохожих в столице Франции, злоумышленника задержали правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3 со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в понедельник утром в 11 округе Парижа.

Отмечается, что нападавший нанес удар в горло почтовому служащему и ранил прохожего на востоке французской столицы.

Мужчина был задержан силами правопорядка на улице Рокетт и доставлен в полицию, где его допрашивают.

За последние сутки это уже второе нападение в Париже. В ночь на понедельник другой злоумышленник, который, по данным ряда СМИ, является выходцем из Афганистана, ранил ножом семь человек в 19 округе, среди пострадавших были граждане Великобритании.

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