Глава Еврокомиссии: ЕС нужно стать независимым игроком в международных отношениях

Для Евросоюза настало время стать суверенным игроком на международной арене, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, заявил в среду глава ЕК Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту.

"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях", — заявил он в Страсбурге.

Юнкер также призвал ускорить реализацию совместной оборонной политики. "ЕС не намерен милитаризоваться, но нам нужна большая независимость в сфере обороны", — сказал он.

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